Новосибирску присвоили звание «Город трудовой доблести»

Владимир Путин поддержал предложение присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам, среди них и Новосибирск. Инициатива была выдвинута зимой 2020 года. Сбор подписей за присвоение звания проходил параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

«Новосибирск, безусловно, заслуживает этого. В годы войны наш город трудился, ковал оружие победы и развивался. Стремился в будущее, как сейчас мы говорим. Новосибирск бережно хранил бесценные культурные богатства России. И создавал новые ценности — такие, как наш знаменитый Театр оперы и балета – ровесник Победы. Мы заслужили этого решения, потому что в этом году мы очень хотели этого. Мы активно поддерживали эту инициативу. И я хочу поблагодарить всех новосибирцев, кто поставил свои подписи за Новосибирск», — заявил губернатор Андрей Травников.