Еще 2 пациента скончались от коронавируса в Новосибирской области

Как сообщил оперативный штаб, на утро 2 июля в регионе зарегистрировано 6177 случаев инфицирования СOVID-19, 92 новых случая — за последние сутки. Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2371 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, еще 661 госпитализирован в больницы области.

С 1 июля В Новосибирской области губернатор Травников отменил режим общей самоизоляции. Из постановления убрали пункт о необходимости выходить из дома только в определенных целях — ограничения действуют только для тех, кто старше 65 лет. Тем не менее, в общественных местах все еще обязательно носить маски и соблюдать дистанцию в полтора месяца.