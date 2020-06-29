Губернатор Травников попросил открыть пляжи при первой возможности

Официально ни один пляж в Новосибирской области еще не открыт. «Пока санитарное состояние воды не позволяет это сделать. На прошедшей неделе я не имел данных о том, чтоб у нас допустили открытия пляжей. Может быть, обстановка уточнится и изменится к той неделе», — сообщил мэр Анатолий Локоть. Решение об открытии пляжей не связано с коронавирусом. Губернатор призвал сделать это при первой возможности, обосновав это тем, что все жители города хотят начать купальный сезон.