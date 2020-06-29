На утро 29 июня в Новосибирской области выявили 107 новых случаев коронавируса

Мужчинам было 66 лет и 71 год. Количество умерших от коронавирусной инфекции в регионе достигло 93 — за выходные скончались еще 7 человек. Сейчас в отделениях реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ — 22 пациента.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2335 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Еще 624 госпитализированы в больницы районов области. В детской больнице №3 находятся 55 детей с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 198 486 тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 1123 жителя региона, 24 899 человек сняты с меднаблюдения.