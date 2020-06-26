Крупные новосибирские магазины продемонстрировали, как обеспечивают безопасность во время пандемии

С 22 июня губернатор разрешил работу всем непродовольственным магазинам с отдельным входом. Для посетителей выставлены антисептики и сделана разметка на полу. В магазинах имеются маски, влажную уборку делают с применением особых дезинфицирующих средств. Сотрудникам измеряют температуру, и все они носят средства индивидуальной защиты. В магазинах пообещали следить за количеством клиентов, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию.

В торговом доме «Синар» одежду обрабатывают парогенератором после каждого посетителя и дезинфицируют примерочные. Маски собственного производства могут выдать бесплатно на входе. В филиале магазина «Спортмастер» делают то же самое и дезинфицируют воздух особыми средствами через систему вентиляции.

Министр заверил, что власти будут поверять, как магазины соблюдают необходимые меры безопасности. Сегодня губернатор Травников внес изменения в постановление о работе торговых центров.