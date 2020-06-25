За последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерло еще 4 человека

За последние сутки подтвердилось еще 102 случая заражения коронавирусом. Количество умерших в регионе достигло 82. Штаб сообщил, что за последние сутки скончались еще 4 пациента — двое мужчин в возрасте 58 и 82 лет и две женщины в возрасте 58 и 84 лет. В отделениях реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ — 31 пациент.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2254 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Еще 515 госпитализировано в больницы районов области. Под медицинским наблюдением остается 951 житель региона, 24 282 человека сняты с меднаблюдения.

Всего в Новосибирской области провели 184 548 тестов на коронавирус.