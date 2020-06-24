141 выздоровевший и 2 умерших: оперативный штаб поделился официальной статистикой по коронавирусу в Новосибирской области на 24 июня

Общее количество умерших — 78, скончались еще два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год. В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека, на ИВЛ — 29 пациентов.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 255. В больницы районов области госпитализированы 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 181 259 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 830 жителей региона, 24 130 человек сняты с наблюдения.