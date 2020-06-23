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Новосибирскому зоопарку выделят поддержку в 22 миллиона рублей

Деньги на субсидию возьмут из резервного фонда Правительства Новосибирской области.

Распоряжение уже одобрил губернатор Травников 22 июня. Средства пойдут на приобретение кормов для животных, выплату заработной платы работникам, оплату коммунальных услуг, охрану, содержание и дезинфекцию территории.

Не так давно зоопарк расширил программу опекунства — теперь помочь понравившемуся животному могут не только организации, но и обычные люди. 24 июня он впервые за лето откроет свои двери для посетителей. 

Лидия Осинцева ,
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