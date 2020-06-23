Новосибирскому зоопарку выделят поддержку в 22 миллиона рублей

Распоряжение уже одобрил губернатор Травников 22 июня. Средства пойдут на приобретение кормов для животных, выплату заработной платы работникам, оплату коммунальных услуг, охрану, содержание и дезинфекцию территории.

Не так давно зоопарк расширил программу опекунства — теперь помочь понравившемуся животному могут не только организации, но и обычные люди. 24 июня он впервые за лето откроет свои двери для посетителей.