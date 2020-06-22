На месте свалки в Новосибирске появится футбольное поле

Свалка находилась рядом с домом по адресу Ремотная, 75 в Первомайском районе. Заместитель начальника общественных связей администрации Алексей Михайлов рассказал, что уже провели планировку территории и привезли на место будущей площадки 150 тонн щебня. Осталось засыпать поле отсевом и закупить спортивное оборудование - ворота и баскетбольные кольца.