Чтобы вывезти весь мусор, потребовалось 8 КамАЗов.
На месте свалки в Новосибирске появится футбольное поле
Свалка находилась рядом с домом по адресу Ремотная, 75 в Первомайском районе. Заместитель начальника общественных связей администрации Алексей Михайлов рассказал, что уже провели планировку территории и привезли на место будущей площадки 150 тонн щебня. Осталось засыпать поле отсевом и закупить спортивное оборудование - ворота и баскетбольные кольца.
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