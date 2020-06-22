Официальная статистика на 22 июня: в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 109 новых случаев COVID-19

Мужчинам было 45 лет и 53 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 72 человека.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2204 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В отделениях реанимации — 69 человек, 19 — на ИВЛ. В больницы районов области госпитализировано 439 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 174 522 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 558 жителей региона, 23 856 человек сняты с наблюдения.