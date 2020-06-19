Мужчинам было 69 и 80 лет.
В Новосибирске от коронавируса скончались еще два человека
По данным оперативного штаба, на утро 19 июля зарегистрировано еще 108 новых случаев коронавируса. Общее количество достигло заболевших 4819. 128 пациентов выздоровели.
В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2062 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализировано 407 людей.
Всего в Новосибирской области провели 168 736 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 580 жителей региона, 23 249 человек сняты с наблюдения.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.