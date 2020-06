В «ресторанном дворике» на Ленина снова нашли нарушения

Власти организовали совещании с предпринимателями, заведения которых расположены в «ресторанном дворике» на Ленина, 3 и Ленина, 6/1. Им напомнили о необходимости строго соблюдать введенные в городе меры и о запрете торговли алкогольной продукцией на вынос в предприятиях общественного питания. Но 17 июня сотрудники Минпромторга обнаружили, что в баре Why think just drink сотрудники нарушают масочный режим и продают алкоголь на вынос. Против бара завели административное дело.

В супермаркете «Ярче» сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушение норм СанПин: помещения плохо убирались, дезинфицирующее средство было с истекшим сроком годности, а в помещениях отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха. Такие же нарушения обнаружены в филиале сети магазинов «Мария-Ра». Им грозит штраф из-за нарушения части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.