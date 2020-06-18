Военные на параде в Новосибирске 24 июня будут без масок

По его словам, такое решение приняло Министерство обороны. 22 июня в память о начале Великой Отечественной войны пройдет минута молчания по всей Российской Федерации. О ней оповестят о гудки, сирены МЧС, заводов, там, где есть возможность, сообщил мэр. Минута молчания начнется в 16.15 по новосибирскому времени.

Ранее мы рассказывали, где можно будет посмотреть Парад Победы 24 июня.