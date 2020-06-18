113 выздоровевших, одна пациентка скончалась: публикуем официальную стастистику по коронавирусу в Новосибирской области

Умерла еще одна женщина, ей было 78 лет. Всего в регионе зарегистрировано 4711 случаев COVID-19, из них — 314 детей. 2502 пациента выздоровели, 63 пациента скончались.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2030 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. 59 человек — в реанимации, 17 — на ИВЛ. В больницы районов области госпитализирован 311 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 164 479 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 584 жителя региона, 23 101 человек снят с наблюдения.