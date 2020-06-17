В Новосибирской области еще 111 пациентов вылечились от коронавируса

Скончались еще два пациента — мужчина в возрасте 73 года, и женщина в возрасте 70 лет. Общее количество умерших в регионе достигло 62. Всего зарегистрировано 4604 случая COVID-19, из них — 309 детей. 2387 пациентов выздоровели.

В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 9 пациентов. Всего в инфекционных стационарах Новосибирска сейчас находятся 1777 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. 264 пациента госпитализированы в больницы районов области.

Всего в Новосибирской области провели 160 987 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 426 жителей региона, 22 872 человека сняты с наблюдения.

Новосибирские математики сделали прогноз, когда в Новосибирске ожидается пик заболеваемости коронавирусом.