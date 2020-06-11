167 человек выздоровели, 2 пациента умерли: публикуем официальную статистику по коронавирусу в Новосибирской области

Оперативный штаб поделился статистикой на утро 11 июня. За последние сутки выявили 102 новых случая COVID-19. От коронавирусной инфекции скончались еще 2 пациента — мужчинам было 30 и 49 лет. 167 пациентов выписали с отрицательными результатами теста.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1647 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. 46 человек — в реанимации, на ИВЛ – 14 пациентов. 231 человек с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализирован в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 145 699 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 058 жителей региона, 21 273 человека сняты с наблюдения.