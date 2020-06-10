Такое решение приняли по итогам первой недели работы платных стоянок. В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали, что вели мониторинг, отслеживали проблемы и ситуации, возникающие у посетителей парковок Больше всего сложностей возникало со способами оплаты. Всего платными парковками воспользовались 3,5 тысячи автомобилистов. Самые популярные места — от площади Свердлова до станции метро «Красный проспект».
Бесплатное время пребывания на парковках Красного проспекта увеличили до 30 минут
Время бесплатной парковки решили увеличить с 15 до 30 минут. Стоянка на Красном проспекте напротив домов №№ 18, 25, 38, 65, 68 стоит 100 рублей в час, от пересечения Красного проспекта с Писарева до пересечения с Дуси Ковальчук — 50 рублей в час. С 22.00 до 07.00 и в субботу, воскресенье и праздничные дни припарковаться на Красном проспекте можно бесплатно.
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