Бывшие сотрудники новосибирского автовокзала открыли свою автостанцию

Пока она работает в тестовом режиме, официальное открытие состоится через несколько дней. Проект коммерческий и не имеет никакого отношения к автовокзалу. Пока автостанция обслуживает 5 направлений — Карасук, Кемерово, Белово, Томск, Барнаул, но скоро добавятся и другие. Билеты можно купить на nsk-avtivikzal.ru и в кассах.

Новосибирский автовокзал тоже планирует открыть свою автостанцию на Речном вокзале — под Коммунальным мостом.