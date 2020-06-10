О проверках рассказал инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. Рейды начнутся в День России 12 июня и закончатся 15 июня. В это время все сотрудники ДПС будут ориентированы на выявление водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
После ДТП с Михаилом Ефремовым в Новосибирске устроят рейды, чтобы поймать пьяных водителей
По информации полиции, за пять месяцев 2020 года в Новосибирске зарегистрировано 523 ДТП, в которых погибли 22 человек и 610 получили травмы разной степени тяжести.
Напомним, на днях заслуженный артист России Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором скончался водитель фургона. Экспертиза установила, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На данный момент артист находится под домашним арестом.
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