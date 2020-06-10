Еще 2 человека скончались от коронавируса в Новосибирске

97 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 643 человека. 46 человек — в отделениях реанимации находятся, на ИВЛ – 11 пациентов. 223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу. В детской больнице №3 находятся 74 ребенка с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 142 045 теста на коронавирус