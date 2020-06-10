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Еще 2 человека скончались от коронавируса в Новосибирске

Оперативный штаб сообщил, что на утро 10 июня в Новосибирской области зафиксировано 106 новых случаев коронавируса. Скончались еще два пациента, мужчина в возрасте 54 года и женщина в возрасте 57 лет. Общее количество умерших достигло 46.

97 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 643 человека. 46 человек — в отделениях реанимации находятся, на ИВЛ – 11 пациентов. 223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу. В детской больнице №3 находятся 74 ребенка с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 142 045 теста на коронавирус

Лидия Осинцева ,
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