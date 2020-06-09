104 новых случая и 2 умерших: публикуем статистику по коронавирусу на 9 июня

По данным оперативного штаба на утро 9 июня в Новосибирской области 104 новых случая коронавируса. Скончались еще два пациента, мужчины 63 и 78 лет.

69 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 642 человека. 223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу. В детской больнице №3 находятся 76 детей с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 138 803 теста на коронавирус.