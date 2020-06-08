 Суд закрыл бизнес-центр «Гринвич»

В здании обнаружили более 70 нарушений. Железнодорожный районный суд Новосибирска запретил эксплуатацию здания бизнес-центра «Гринвич» до их устранения. Иск подал прокурор. «В ходе проверки, проводимой истцом совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области, было выявлено порядка 70-ти нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, которые в том числе создают угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц», — сообщили в суде.