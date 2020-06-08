В новосибирской гостинице при проверке обнаружили 54 постояльца из КНР

При проверке комплекса «Старый отель Новосибирск» власти обнаружили, что в отдельном корпусе на постоянной основе проживают 54 гражданина Китайской Народной Республики. При проверке документов выяснилось, что гости находятся в Новосибирске не первый год. У всех постояльцев есть визы, выданные по согласованию с их работодателем. Проверяющие связались с принимающей организацией и сообщили о нарушении введенных в регионе постановлений.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают вести контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции.