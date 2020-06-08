В Новосибирске откроются некоторые непродовольственные магазины

«Несмотря на то, что ситуация достаточно сложная и расслабляться рано, я считаю, мы можем принять новые решения по послаблению ограничительных мер и возобновлению деятельности отдельных организаций, предприятий экономики. Сегодня, а такое решение именно с сегодняшнего дня, 8 июня, подготовлено, можно разрешить работу магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом, с торговым залом не более 400 квадратных метров», — объявил он.

Это решение будет вынесено на заседание правительства. Магазинам необходимо строго соблюдать все санитарные нормы.