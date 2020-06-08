Утром 8 июня оперативный штаб сообщил о смерти женщины 69 лет. За выходные скончались еще 3 пациента. Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе — 3648, из них 250 детей. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались.
102 новых случая коронавируса зафиксировано в Новосибирской области на 8 июня
В стационарах Новосибирска сейчас находятся 1 652 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. 224 человека с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу. В детскую больницу №3 находится 71 ребенок.
Всего в Новосибирской области провели 135 609 тестов на коронавирус.
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