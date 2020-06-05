Генеральная репетиция запланирована на 20 июня. В мэрии сообщили, что Красный проспект будет перекрыт от старого автовокзала до улицы Гоголя. Точное время репетиции пока не назначено.
Генеральная репетиция парада Победы-2020 в Новосибирске: когда она пройдет, и какие улицы перекроют
В параде 24 июня примут участие около 2 тысяч военнослужащих и более 50 единиц военной техники: танки, артиллерийские установки, бронированные автомобили, БТР и другие.
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