108 новых случаев коронавируса зафиксировано на 5 июня в Новосибирской области

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1532 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

Еще 187 госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ. В детской больнице №3 находятся 69 детей с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 128 318 тестов на коронавирус.