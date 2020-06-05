Еще 2 пациента скончались. Женщине был 71 год, мужчине — 64 года. Таким образом, количество смертей от коронавирусной инфекции в Новосибирской области достигло 38. Общее количество случаев заражения в регионе — 3334, 1306 человек выздоровели.
108 новых случаев коронавируса зафиксировано на 5 июня в Новосибирской области
В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1532 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.
Еще 187 госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ. В детской больнице №3 находятся 69 детей с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области проведено 128 318 тестов на коронавирус.
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