Две новые смерти: оперативный штаб опубликовал официальную статистику по коронавирусу на 4 июня

Скончались 2 пациентки — им было 34 и 59 лет. Всего в регионе выявлено 3226 случаев коронавирусной инфекции. 1262 человека выздоровели, 36 пациентов скончались.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 75 человек, 24 пациента — на ИВЛ. В инфекционных стационарах Новосибирска сейчас находятся 1 520 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. 187 пациентов госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ. В детской больнице №3 находятся 67 детей с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 125 010 тестов на коронавирус.