Михайловскую набережную готовят к реконструкции

В этом году начнут благоустраивать участок набережной от сцены до гостиницы River Park. Мемориал «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» перенесут в парк «Городское начало». Асфальт заменят на плитку, как и на остальной набережной. В части, которая примыкает к жилому комплексу, может появиться один или даже несколько зеленых лабиринтов. В первую очередь реконструируют нижний променад и прилегающую к нему территорию. Ближе к причалу будут детская и спортивная площадки, а у сцены — фуд-корт и городок аттракционов.

Реконструкция обойдется в 50 млн рублей. Но, как объяснила директор парка Евгения Вторушина, деньги пойдут не из бюджета — мэрия нашла инвестора. Им стала компания, которая строит жилой комплекс на границе набережной.