Нарушителей ограничительных мер в Новосибирске оштрафовали почти на 5 миллионов рублей

Власти продолжают проверять, как заведения соблюдают санитарное законодательство и особые требования режима повышенной готовности. В мини-пиццерии Piccolino, расположенной в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная», на антисептиках отсутствовала этикетка, и не соблюдались требования к средствам уборки помещений. В баре «Хмельной ершъ» незаконно оказывали услуги общественного питания. Обеим организациям грозят штрафы.

За два месяца правоохранительные органы, Роспотребнадзор и органы власти составили и направили в суд более 1800 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составила почти 5 млн рублей.