В Новосибирской области зарегистрировано 102 новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаю сообщил, что на утро 3 июня подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 21 пациент выписан с выздоровлением. Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1560 взрослых с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В отделениях реанимации находятся 72 человека, на ИВЛ — 31 пациент. Еще 186 человек находятся в больницах области. В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.