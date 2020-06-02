В Центральном парке убрали аттракционы и кафе

О планах кардинально изменить Центральный парк сообщила вице-мэр Анна Терешкова на своей странице в Facebook. В этом году в парке установят новую детскую площадку с качелями, канатным комплексом, полосой препятствий, горками и каруселями. Старые аттрацкионы решено сдать в утиль, а пригодные для использования перенести в другие парки. На месте старой детской железной дороги сделают площадку — оставят рельсы, остановят поезд, уберут старые клены и при необходимости досадят новые. Вдоль улицы Фрунзе будет установят новый аттракцион «Revolution». На входе в парк со стороны улиц Каменская и Фрунзе уже убрали кафе. Киоски постепенно планируют привести к единой стилистике.