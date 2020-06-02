Еще 85 пациентов вылечились от коронавируса в Новосибирской области

Скончался еще один пациент — женщине было 57 лет. Сейчас в отделениях реанимации находятся 67 человек, 24 пациента — на ИВЛ.

Общее количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе — 3020. 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались.

Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска 1 476 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Еще 163 человека находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного. В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.