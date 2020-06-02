Организаторов вечеринки возле Бугринского моста наказали штрафами

Жительница Новосибирска пожаловалась, что в ночь с 23 на 24 мая рядом с Бугринским мостом в Кировском районе прошла массовая вечеринка. Несколько свидетелей утверждали, что видели, как около 21 часа 23 мая в сторону реки Обь стали проезжать автомобили, некоторые люди шли пешком в сторону берега, со стороны реки в лесополосе звучала музыка – недалеко от конного клуба «Мустанг». Эти показания подтвердились благодаря видеокамере, установленной на продуктовом магазине неподалеку от места проведения вечеринки. Полиции удалось найти одного из диджеев, игравших на вечеринке, и трех организаторов. Их дела рассмотрел суд и назначил нарушителям штрафы за административное правонарушение по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».