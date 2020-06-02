 В Новосибирской области сняли карантин для приехавших из других регионов

Такое решение губернатор Травников принял «в связи с низким уровнем завоза коронавируса» из других регионов России. Проект постановления об отмене ограничений одобрили 1 июня на заседании Правительства региона. В апреле и мае гражданам, прибывшим в Новосибирскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Саха (Якутия) любыми видами транспорта было предписано оставаться на самоизоляции дома нв течение 14 дней и сообщить о приезде на «горячую линию». При этом ограничения для вернувшихся в Российскую Федерацию из-за границы сохраняются —им нужно оставаться под медицинским наблюдением.