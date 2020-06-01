Пассажиры чуть не опоздали на работу из-за девушки, которая отказывалась надеть маску в трамвае

Утром 1 июня в трамвай №18 зашла девушка, не желающая соблюдать масочный режим. В группе «АСТ-54» ВКонтакте поделились десятиминутным видео, на котором весь вагон убеждает девушку надеть маску. Она отказывалась, отстаивая свою позицию: «Вы понимаете, что с 1 сентября наши дети пойдут в школу, и будут так же в этих намордниках целый день. Я не одна такая, есть люди, которые против!». Трамваю пришлось возобновить движение, но на Площади Маркса он остановился, чтобы дождаться вызванный кондуктором наряд полиции. Напоминаем, что общественному транспорту в Новосибирске официально запретили обслуживать пассажиров без масок.