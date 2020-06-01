За выходные вирус подтвердился еще у 213 пациентов.
На утро 1 июня в Новосибирской области зарегистировано 105 новых случаев коронавируса
Скончался еще один пациент, мужчина в возрасте 66 лет. Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 2914, 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались.
Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска 1 482 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В отделениях реанимации находятся 67 человек, 20 пациентов — на ИВЛ. 163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.
В детскую больницу №3 госпитализированы 66 детей с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 114 483 теста на коронавирус.
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