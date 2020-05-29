Перевалило за сотню: по данным на 29 мая в Новосибирской области 103 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе зарегистрировано 2596 случаев COVID-19, в том числе, 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент скончался.

В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ – 18 пациентов. Взрослых с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1604. Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.

Всего в Новосибирской области проведено 107 491 тест на коронавирус.