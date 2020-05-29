62 пациентов выписали из больницы.
Перевалило за сотню: по данным на 29 мая в Новосибирской области 103 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в регионе зарегистрировано 2596 случаев COVID-19, в том числе, 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент скончался.
В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ – 18 пациентов. Взрослых с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1604. Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.
Всего в Новосибирской области проведено 107 491 тест на коронавирус.
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