Большинство заведений ресторанного дворика в центре Новосибирска ждет наказание за нарушение санитарных норм

Проверки проходили последние четыре дня. В Роспотребнадзоре поделились, что нарушения санитарно-эпидемиологических норм нашли в закусочных «Чебурекми» и Wok in wall и в киоске «Хот-дог мастер». Им грозит временный запрет деятельности. Кафе Amigo Churros и бару Crafty Radler, которые расположены по соседству, за нарушения могут присудить административный штраф до 500 тысяч рублей.

В закусочной Pho обнаружили не только нарушения санитарного законодательства, но и покупателей без масок. Против заведения возбудили административное дело по ч.3 ст. 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и по ч.1 ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Проблемы с соблюдением масочного режима нашли и в кафе быстрого питания Beer Burger Hotdog в ресторанном дворике.