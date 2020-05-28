Нельзя курить кальян и ходить в торговые центры: ограничения для бизнеса в Новосибирской области продлили до 30 июня

Документ, вносящий изменения в постановление № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», появился на официальном портале правительства региона.

До 30 июня приостановили работу:

торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и продовольственных магазинов;

фитнес-центров и спортивных клубов,

массажных салонов, соляриев и других организаций, в которых оказываются подобные услуги, «за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки».

В документе прописан запрет на проведение «зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан»;

Останутся закрытыми ночные клубы, кинотеатры, аквапарки, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры и прочие развлекательные заведения. В ресторанах, барах, кафе и прочих общественных местах введен запрет на курение кальянов.

Жителям необходимо соблюдать масочный режим во всех видах общественного транспорта, в том числе, в такси, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов и других общественных мест.