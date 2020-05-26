В Новосибирске началась настоящая буря

МЧС рассылало предупреждения о штормовом ветре и сильном дожде: «Во второй половине дня 26 мая и в ночь на 27 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, усиление ветра до 10–15 м/с, порывы до 25 м/с, похолодание. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабозакрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений».

Жителям Новосибирска советуют закрыть окна и убрать с подоконников и балконов вещи, которые могут упасть.