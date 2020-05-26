«Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях»: Анатолий Локоть объявил о переносе Дня города в Новосибирске

О своем решении мэр Новосибирска сообщил на своей странице в Facebook: «Принял решение о переносе Дня города. Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях. Формат и даты проведения будут определены позже».

Ранее мэр уже говорил, что День города, скорее всего, не отпразднуют в привычную дату.