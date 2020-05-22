За сутки в Новосибирске выздоровели 53 пациента с коронавирусом

Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в регионе — 1960, в том числе 128 детей. 826 человек выздоровели, скончались 25 пациентов.

В реанимации сейчас находятся 67 человек. На ИВЛ — 16. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска — 1500. 3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 6 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 — в Сузунской, 2 — в Коченевской, 4 пациента — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ. В детской больнице №3 находятся 50 детей с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 89 242 теста на коронавирус.