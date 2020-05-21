Какие пляжи официально откроют в Новосибирске этим летом?

Сейчас на них по порядку берут пробы воды и песка, чистят дно и берег. Первый — пляж у Бугринского моста. В парке культуры и отдыха «У моря Обского» планируют открыть три пляжа — детский, «У моря Обского» и «Бумеранг». Кроме них, купаться можно будет на «Звезде». «Наутилус» из-за строительства ЛДС и станции метро «Спортивная» работать не будет. Когда официально откроется купальный сезон — пока непонятно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.