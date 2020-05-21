Началось возведение первой опоры четвертого моста через Обь

Всего таких опор будет 17 — на левом и правом берегах и в самой реке. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий рассказал: «В этом году мы планируем продолжить устройство свай, приступим к устройству тоннельного путепровода через Западно-Сибирскую железную дорогу, автодороги, реконструкции путепровода на ул. Зыряновской и площади Труда»

По палну, четвертый мост через Обь закончат в четвертом квартале 2023 года. Он соединит площадь инженера Будагова с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. В проекте педусмотрена шестиполосная скоростная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков.