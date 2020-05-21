76 заболевших и 2 умерших: публикуем статистику по коронавирусу на 21 мая

По данным оперативного штаба на 11 утра 20 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 76 человек.

Мужчина 60 лет и женщина 59 лет скончались. Но есть и хорошие новости — 43 пациента с COVID-19 выздоровели за последние сутки.

В отделениях реанимации сегодня находится 71 человек, а ИВЛ – 18. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска — 1466, в больницах области находятся еще 19 человек. В детскую больницу №3 госпитализировано 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе — с подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области проведено 85 268 тестов на COVID-19.