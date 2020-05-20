38 человек выздоровели, 1 умер: делимся официальной статистикой по коронавирусу в Новосибирской области на 20 мая

Общее количество случаев заболевания COVID-19 в регионе — 1805, из них 117 детей. 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента. Мужчине, о смерти которого сообщил утром штаб, было 64 года.

В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек, на ИВЛ — 18. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска — 1469. 3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевской, 4 пациента – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ. В детской больнице №3 находятся 58 детей с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 81 554 теста на коронавирус.