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Котят любят все: в Новосибирском зоопарке прибавление в семействах сразу нескольких разных кошек

Оцелоты редко содержатся в неволе, и Новосибирский — единственный из российских зоопарков, где можно увидеть малышей этого вида. В природе эти кошки живут в Северной и Южной Америке и занесены в Красную книгу. 

Четыре малыша родились у камышовых котов. Они похожи на своих родителей: тот же окрас и маленькие кисточки на ушах.

Самое большое потомство — у сервалов, стая стала больше на семь детенышей. Мамами стали сразу три самки. 

Фото: Е. Черненко

Видео: Kivuli Kivuli

Лидия Осинцева ,
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