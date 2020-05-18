71 случай заражения COVID-19 за сутки: публикуем официальную статистику в Новосибирской области на 18 мая

Таким образом, общее количество случаев заболевания коронавирусом в регионе — 1652, из них 105 детей. 638 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 65 человек, на ИВЛ – 21. В стационарах Новосибирска лежат 1457 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. 7 человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 — в Сузунской, 1 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

В детской больнице №3 — 69 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 75 132 теста на коронавирус.