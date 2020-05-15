Не исключено, что Михайловскую набережную скоро откроют

«В ближайшее время набережная может быть открыта для занятий спортом и прогулок, в том режиме, на который указывает решение губернатора: использование средств индивидуальной защиты, не более двух человек. Проведение больших мероприятий, использование спортивных и детских городков исключены на данном этапе», — объяснил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами.

Пока за прогулки на набережной все еще можно получить штраф, но это останавливает не всех.